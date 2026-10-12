به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال ساحلی پسران کمتر از ۱۹ سال قهرمانی کشور که از شنبه ۱۸ مهر آغاز شده بود، امروز دوشنبه (۲۰ مهر) با قهرمانی گلستان یک در مشهد به پایان رسید.

در دیدار نهایی این مسابقات دو تیم هرمزگان دو و گلستان یک به مصاف یکدیگر رفتند که نماینده گلستان دو بر صفر و با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۸ موفق به شکست حریف و کسب مقام قهرمانی شد.

در دیدار رده‌بندی نیز تیم گیلان یک موفق به شکست دو بر صفر تهران یک شد تا به مقام سومی دست یابد.

نتایج کامل دیدار‌های مرحله نیمه‌نهایی، رده بندی و نهایی این مسابقات به شرح زیر است:

دیدار‌های نیمه نهایی

هرمزگان (۲) ۲ – گیلان (۱) یک (۱۶ بر ۲۱ – ۲۱ بر ۱۴ – ۱۵ بر ۱۰)

گلستان (۱) ۲ – تهران (۱) صفر (۲۱ بر ۱۱ – ۲۲ بر ۲۰)

دیدار رده بندی

گیلان (۱) ۲ – تهران (۱) ۱ (۳۱ بر ۲۹ – ۱۲ بر ۲۱ – ۱۵ بر ۱۱)

نهایی

هرمزگان (۲) صفر – گلستان (۱) ۲ (۲۱ بر ۱۲ – ۲۱ بر ۱۸)

رده بندی چهار تیم برتر مسابقات والیبال ساحلی زیر ۱۹ سال قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

قهرمان: گلستان یک (مصطفی قلی پوری-عمران سلاق)

نایب قهرمان: هرمزگان دو (حجت الله محبوبی-ابوالفضل آشناپسند)

مقام سوم: گیلان یک (امیررضا جمشیدی-کارن شربتی)

رتبه چهارم: تهران یک (سید سینا آل یاسین-محمدامین سکری)