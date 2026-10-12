معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر استان ایلام؛ از ثبت ۶۸ هزار و ۵۳۱ مورد خدمت و عملکرد در این معاونت، طی نیمسال نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بسطامی گفت: این آمار حاصل اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع بهداشتی، درمانی و توانبخشی با هدف ارتقای سلامت جامعه و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم و زائران است.

وی افزود: خدمات ارائه‌شده در این مدت در حوزه‌های مختلفی؛ از جمله درمان اضطراری، خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، خدمات دارویی، پایش سلامت، مداخلات روان‌شناختی، واکسیناسیون و خدمات توانبخشی را شامل می‌شود که با تلاش نیرو‌های تخصصی و مجموعه کارکنان این معاونت به انجام رسیده است.