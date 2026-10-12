به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نخستین مرحله اردوی تدارکاتی و غربالگری تیم ملی بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال کشور، از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه به میزبانی تهران و در سالن شهید کشوری برگزار می‌شود.

در این مرحله ۲۶ بازیکن از استان‌های کردستان، تهران، کرمانشاه، زنجان، فارس، قم، یزد، اصفهان، مازندران، گیلان، خراسان رضوی، کرمان و بوشهر با دعوت سروه ضرغامیان، سرمربی کردستانی تیم ملی، در این اردو حضور خواهند یافت.

عسل رازیانی و جونا منصوری، دو نماینده بسکتبال استان کردستان، نیز در این مرحله از اردو شرکت می‌کنند و فرصت خواهند داشت توانمندی‌های فنی خود را به کادر فنی تیم ملی نشان دهند.

گفتنی است تیم ملی بسکتبال دختران خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آماده می‌کند.