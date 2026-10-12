به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ طبق هشدار زرد هواشناسی استان، همچنین در نواحی غربی، جنوبی و تا حدود مرکزی گاهی رگبار باران و احتمال رعد وبرق به ویژه برای روز سه شنبه بعدازظهر و شب انتظار می‌رود.

کمینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان، حدود یک درجه سیلسیوس افزایش خواهد داشت، اما روند دمایی در دیگر روز‌ها تعییر محسوسی نخواهد داشت.