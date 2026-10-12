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براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته در سراسر استان در ساعات بعدازظهر و عصر همراه با رشد ابرگاهی تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ طبق هشدار زرد هواشناسی استان، همچنین در نواحی غربی، جنوبی و تا حدود مرکزی گاهی رگبار باران و احتمال رعد وبرق به ویژه برای روز سه شنبه بعدازظهر و شب انتظار میرود.
کمینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان، حدود یک درجه سیلسیوس افزایش خواهد داشت، اما روند دمایی در دیگر روزها تعییر محسوسی نخواهد داشت.