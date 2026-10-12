دادستان عمومی و انقلاب مهریز از مهر و موم ۹ واحد ضایعاتی به‌دلیل تخلفات صنفی و رعایت نکردن ضوابط پیشگیری از سرقت‌های خرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدحسین دهقان از مهر و موم ۹ واحد ضایعاتی به‌دلیل تخلفات صنفی و رعایت نکردن ضوابط پیشگیری از سرقت‌های خرد خبر داد. وی افزود:این اقدام در راستای پیشگیری از وقوع سرقت‌های خرد و مقابله با زمینه‌های ارتکاب این جرائم صورت گرفته است.وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت واحد‌های ضایعاتی افزود: نظارت مستمر بر عملکرد این واحد‌ها نقش مهمی در جلوگیری از خریدوفروش اموال مسروقه و کاهش زمینه‌های وقوع سرقت دارد.

دادستان مهریز تصریح کرد: با واحد‌هایی که ضوابط قانونی و مقررات ابلاغی را رعایت نکنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

دهقان خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از اموال شهروندان و ارتقای امنیت عمومی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و اقدامات نظارتی با همکاری دستگاه‌های مسئول ادامه خواهد داشت.