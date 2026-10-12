بیستم مهرماه در تقویم کشور به نام روز بزرگداشت حافظ، شاعر خوش‌آوازه و لسان‌الغیب ایران ثبت شده است؛ فرصتی برای بازخوانی غزل‌های این شاعر نامدار که قرن‌هاست با شعرش در جان و زبان فارسی‌زبانان جهان حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بیستم مهرماه در تقویم کشور به روز بزرگداشت حافظ نام‌گذاری شده است؛ روزی که هر ساله با برگزاری آیین‌های مختلف در شیراز و سراسر کشور، یاد این شاعر بزرگ گرامی داشته می‌شود.

خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، غزل‌سرای نامدار قرن هشتم هجری، با دیوان خود که به «لسان‌الغیب» شهرت یافته، نه‌تنها در ادبیات فارسی جایگاهی بی‌بدیل دارد، بلکه در فرهنگ عامه مردم ایران نیز حضوری زنده و روزمره دارد؛ از فال حافظ شب یلدا تا ابیاتی که بر زبان مردمان جاری است.

این روز فرصتی است برای بازخوانی ابیات این شاعر خوش‌آوازه ایرانی و تأملی دوباره در پیوند عمیق شعر او با فرهنگ، عرفان و هویت ایرانی؛ پیوندی که پس از قرن‌ها، همچنان تازه و الهام‌بخش است.