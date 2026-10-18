مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، از واریز ۳ هزار و ۶۴ میلیارد تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستا‌های فاقد دهیاری و عشایر استان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۸ مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهدی محمدی،با اشاره به نقش درآمد‌های مالیاتی در توسعه و آبادانی استان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۸ مهرماه، در مجموع ۳ هزار و ۶۴ میلیارد تومان عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستا‌های فاقد دهیاری و عشایر استان زنجان واریز شده است.

وی افزود: این رقم در مقایسه با یک‌هزار و ۶۱۶ میلیارد تومان عوارض پرداختی تا پایان مهرماه سال گذشته، افزایش یک‌هزار و ۴۴۸ میلیارد تومانی داشته و معادل حدود ۸۹٫۶ درصد رشد بر مبنای ارقام اعلام‌شده است.

محمدی با تأکید بر اهمیت این منابع در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی گفت: عوارض مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و خدماتی، بهبود زیرساخت‌های محلی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد و زمینه مناسبی برای توسعه خدمات عمومی در شهر‌ها و روستا‌های استان فراهم می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان ادامه داد: توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند در اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه و بهسازی معابر، ارتقای خدمات شهری، سامان‌دهی مدیریت پسماند، بهبود زیرساخت‌های روستایی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم مؤثر باشد و به تحقق توسعه متوازن در مناطق مختلف استان کمک کند.

وی با اشاره به نقش مؤدیان مالیاتی در تأمین منابع مورد نیاز توسعه استان افزود: پرداخت مالیات و عوارض قانونی از سوی مؤدیان، علاوه بر تأمین منابع مالی مورد نیاز کشور، در پیشرفت شهر‌ها و روستا‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی نیز نقش‌آفرین است و آثار آن در زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود.

محمدی در ادامه، ترویج فرهنگ مالیاتی و افزایش آگاهی عمومی درباره نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی را از عوامل مؤثر در تقویت اعتماد عمومی دانست و گفت: آگاهی‌بخشی درباره آثار پرداخت مالیات و عوارض در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی، زمینه‌ساز افزایش مشارکت مؤدیان و تقویت همکاری مردم در تأمین منابع مالی مورد نیاز کشور و استان است.

وی گفت: اداره‌کل امور مالیاتی استان زنجان در چارچوب وظایف قانونی خود، تأمین و توزیع منابع مالیاتی و حمایت از توسعه و آبادانی استان را دنبال می‌کند و تلاش دارد با تبیین آثار ملموس پرداخت مالیات، زمینه گسترش فرهنگ مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی را فراهم سازد.