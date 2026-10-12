مدیرکل هواشناسی استان یزد با اشاره به تأثیر پدیده ال‌نینو بر الگو‌های بارشی کشور گفت: هرچند افزایش بارش ناشی از این پدیده در مناطق غربی و شمال غربی کشور بیشتر مشاهده شده است، اما برخی مدل‌ها، احتمال افزایش بارش در مناطق مرکزی از جمله استان یزد را نیز نشان می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رضا برهانی در نشستی به مناسبت روز ملی مدیریت بحران و بلایای طبیعی در دانشکده بهداشت، با تشریح پدیده ال‌نینو اظهار کرد: این پدیده حاصل برهم‌کنش اقیانوس آرام و جو در مناطق گرمسیری است و آثار آن با توجه به موقعیت جغرافیایی و عوامل محلی، در مناطق مختلف جهان متفاوت خواهد بود.

وی افزود: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ال‌نینو می‌تواند بر میزان بارش پاییز و زمستان کشور تأثیر بگذارد؛ با این حال، افزایش بارش در استان یزد لزوماً چشمگیر نخواهد بود و میزان آن به شرایط جوی و الگو‌های منطقه‌ای بستگی دارد.

مدیرکل هواشناسی استان یزد با تأکید بر ضرورت توجه به مخاطرات ناشی از بارش‌های شدید، تصریح کرد: افزایش دما و تغییر ویژگی سامانه‌های بارشی می‌تواند احتمال وقوع بارش‌های رگباری با شدت بالا را افزایش دهد؛ ازاین‌رو، آمادگی زیرساخت‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با سیلاب‌های احتمالی ضروری است.

برهانی خاطرنشان کرد: مدیریت مخاطره‌های طبیعی نیازمند آمادگی و برنامه‌ریزی پیشگیرانه است تا خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های شدید و سیلاب به حداقل برسد.