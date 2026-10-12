به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ۱۸ قطعه کبک از یک متخلف سابقه‌دار در سروآباد کشف و ضبط شد.

مرحله غیرحضوری نهمین سرشماری نفوس و مسکن کشور از ۲۵ مهر، به شیوه ثبتی‌مبنا آغاز می‌شود.

مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵ و پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی تا ساعت ۲۴ امشب تمدید شد.

ماموستا فایق رستمی با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان در قروه دیدار و از آنان تجلیل کرد.

طرح «نیمکت خالی» برای معرفی ۲۰ دانش‌آموز شهید سروآباد با استفاده از ابزار‌های دیجیتال در مدارس این شهرستان آغاز شد.

هم‌زمان با روز جهانی تخم‌مرغ میان‌وعده تخم‌مرغ در دبستان ناهید فاتحی سنندج توزیع شد.

سی‌ویکمین مانور سراسری طرح مهتاب با هدف کاهش تلفات برق و مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز در مریوان برگزار شد.

واژگونی خودروی سمند در محور جاده خیر سقز، پنج مصدوم بر جای گذاشت.

علت حادثه، ناتوانی راننده در کنترل خودرو اعلام شد.