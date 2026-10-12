رئیس دانشگاه پیام‌نور کهگیلویه و بویراحمد از بازگشت سه واحد باشت، لنده و مارگون به چرخه آموزش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیروس شاکری رئیس دانشگاه پیام‌نور استان گفت: با پیگیری‌های سازمان مرکزی دانشگاه پیام‌نور، فرمانداران و نمایندگان شهرستان‌های استان در مجلس شورای اسلامی واحدهای دانشگاهی باشت، لنده و مارگون به چرخه ثبت‌نام و خدمت‌رسانی بازگشتند.

شاکری با اشاره به روند ساماندهی مراکز دانشگاهی افزود: تجمیع واحدهای پیام‌نور، تصمیمی ملی در چارچوب مرحله دوم ساماندهی مؤسسات آموزش عالی دولتی بود که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

رئیس دانشگاه پیام‌نور کهگیلویه و بویراحمد گفت: این سیاست تنها مختص استان نبود و استان‌هایی مانند اصفهان و فارس نیز با همین روند ساماندهی مواجه شدند.

شاکری درباره وضعیت واحد باشت اضافه کرد: این واحد به دلیل برخورداری از ساختمان مورد استفاده، دو عضو هیئت علمی و هفت نیروی اداری، زودتر از سایر واحدها به چرخه ثبت‌نام بازگشت.

وی افزود: واحدهای لنده و مارگون به دلیل نبود ساختمان قابل استفاده و کمبود اعضای هیئت علمی، در مرحله نخست مشمول تجمیع شدند.

رئیس دانشگاه پیام‌نور کهگیلویه و بویراحمد از صدور مجوز پذیرش دانشجو برای تمامی واحدها و مراکز دانشگاهی از سوی وزارت علوم خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها اظهار کرد: اگر ساختمان‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز تکمیل نشوند، ممکن است در سال‌های آینده دوباره همین چالش‌ها ایجاد شود.

رئیس دانشگاه پیام‌نور کهگیلویه و بویراحمد بر همکاری ادارات شهرستانی و استانی برای تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.

شاکری گفت: لازم است با همدلی دستگاه‌های اجرایی، ساختمان‌های نیمه‌تمام این واحدها به سرانجام برسند تا مشکلات زیرساختی برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل ساختمان‌های نیمه‌تمام برای احیای پایدار واحدهای دانشگاهی لنده و مارگون ضروری است.