به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اعضای کانون وکلای خوزستان در سفر به بصره عراق ضمن دیدار با اعضای کانون وکلای این استان با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره دیدار کردند.

مصطفی طرفی، سرکنسول کشورمان در بصره عراق با اشاره به پیگیری‌های لازم برای استرداد زندانیان ایرانی به داخل کشور اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده از طریق قوه قضائیه، ۱۵۰ زندانی از زندان‌های عراق به داخل ایران استرداد شدند و در تلاش هستیم سایر زندانیان نیز به داخل کشور بازگردند.

براساس تفاهم نامه‌ای که میان کانون‌های وکلای خوزستان و بصره عراق سال گذشته به امضا رسید طرفین در خصوص پیگیری‌های حقوقی و همکاری‌های مربوطه در زمینه مسائل حقوقی اقدامات مشترکی را انجام خواهند داد و وکلای بصره نیز امادگی خود را برای حل مشکلات زندانیان ایرانی در عراق اعلام کردند.