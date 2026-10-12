کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در گفت‌و‌گو با شبکه «العربی» تصریح کرد، تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود به ملاحظات و دیدگاه‌های طرف آمریکایی درباره طرح ارائه شده از سوی ایران در نیویورک است.

او با اشاره به روند مذاکرات میان ایران و آمریکا تأکید کرد، جمهوری اسلامی ایران به مشارکت در این گفت‌و‌گو‌ها ادامه داده، اما طرف آمریکایی تعهدات خود را ذیل تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نقض کرده است.

شبکه تلویزیونی العربی گزارش داد مشروح گفت‌و‌گو با غریب آبادی امروز راس ساعت ۱۷ به وقت گرینویچ (۱۹:۳۰ به وقت تهران) منتشر خواهد شد.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه یکشنبه شب نیز در یک نشست خبری با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی در بندرعباس در مورد طرح هفت روزه و مواضع آمریکا به آن گفته بود: این طرح از طریق واسطه‌ها و میانجی‌ها منتقل و نظرات طرف آمریکایی دریافت شده و در دست بررسی است که پس از جمع‌بندی در داخل، پاسخ از همان مسیر اعلام خواهد شد، اما بازگشت به شرایط عادی و باز شدن تنگه هرمز، کاملاً در گرو بازگشت آمریکا به تعهدات قبلی خود است.

غریب آبادی تاکید کرد: بازگشت آمریکا به تعهدات خود یک بخش اساسی و لاینفک است و هر اقدام بعدی از سوی جمهوری اسلامی منوط به این امر خواهد بود.