سخنگوی دولت با بیان اینکه افزایش کالابرگ برای مهرماه اجرایی خواهد شد، گفت: فکر می‌کنم رقمی که افزایش یافته حدود ۵۰۰ هزار تومان باشد، اما هنوز قطعی نیست.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما در زمینه افزایش رقم کالابرگ اظهار داشت: بخشی از این موضوع در حال حاضر در دست سازمان برنامه و وزارت کار است. موضوع دیگر، ایجاد یک پرونده اقتصادی برای افراد است که بخشی از آن نیز بر عهده وزارت اقتصاد قرار دارد تا این هم‌افزایی انجام شود.

وی تصریح کرد: به‌زودی این موضوع برای مهرماه اجرایی خواهد شد. فکر می‌کنم رقمی که افزایش یافته حدود ۵۰۰ هزار تومان باشد، اما هنوز قطعی نیست.

مهاجری در پاسخ به این پرسش که منابع این تصمیم گیری مشخص شده است؟ اظهار داشت: هیچ کاری بدون منابع انجام نمی‌شود، زیرا باور داریم که بدون منابع، این کار امید واهی است و به این معناست که یک‌بار آن را انجام دهیم و دیگر ادامه ندهیم.

مهاجری ادامه داد: اجازه دهید جزییات آن را پس از تکمیل و جمع‌بندی اعلام کنم، زیرا اطلاعات ناقص بیشتر افکار را به هم می‌ریزد. ترجیح من این است که هم اعداد و ارقام و هم دسته‌هایی که قرار است مشمول شوند، به‌صورت کامل اعلام شوند.