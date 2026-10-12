بهره برداری از ۸ کلاس درس خیرساز در شهرستان باخرز خراسان رضوی

۸ کلاس درس به همت خیران در شهرستان باخرز با هزینه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون به بهره برداری رسید.