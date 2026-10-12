بهره برداری از ۸ کلاس درس خیرساز در شهرستان باخرز خراسان رضوی
۸ کلاس درس به همت خیران در شهرستان باخرز با هزینه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش باخرز گفت: این فضاهای آموزشی شامل مدارس فرشتگان در روستای گندم شاد با ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، حاج داود دهقان در روستای هفت سویی با ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و شهید صدوقی در روستای گزی با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه به بهره برداری رسیدند.
شهرستان باخرز دارای ۱۳ هزار دانش آموز در مناطق شهری، روستایی و عشایری است.