به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسابقات تنیس رویال کاپ به مدت دو روز در مجموعه تنیس آبادان برگزار شد و دو تیم متشکل از هشت تنیسور برتر استان در آن به رقابت پرداختند.

مینا عرب‌زاده، نائب رئیس هیئت تنیس آبادان، هدف از برگزاری این مسابقات را آشنایی بیشتر خانواده‌ها با این رشته ورزشی عنوان کرد و گفت: این رقابت‌ها با استقبال علاقه‌مندان همراه شد.

وی افزود: رویال کاپ نخستین دوره از این سبک مسابقات تنیس در کشور بود که به مدت دو روز در آبادان برگزار شد و در پایان، تیم برتر رقابت‌ها مشخص شد.

ماجد رشیدی، مسئول برگزاری این مسابقات نیز از برنامه‌ریزی برای آموزش تنیس به دانش‌آموزان آبادانی خبر داد و گفت: با همکاری آموزش‌وپرورش، از ماه آینده مربیان هیئت تنیس آبادان با حضور در مدارس این شهرستان، آموزش این رشته ورزشی را آغاز می‌کنند.

آبادان از نخستین شهرهای کشور در معرفی و گسترش ورزش تنیس بوده است و ورود توپ تنیس به این شهر در سال ۱۳۱۳، نقطه عطفی در تاریخ این رشته ورزشی در ایران به شمار می‌رود.