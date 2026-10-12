آیین رونمایی از یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، امروز با حضور چهره‌های برجسته علمی و اجرایی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این آیین که با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلم مدرسه شجره طیبه میناب و ترویج فرهنگ ایثار در محیط‌های دانشگاهی برگزار شد، بستری برای تأکید بر پیوند میان «آموزش، مقاومت و رسالت اجتماعی» فراهم کرد.

در این آیین که با حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، دکتر فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و دکتر اکبر نصراللهی رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه واحد تهران مرکزی برگزار شد، بر ضرورت نهادینه‌سازی مفاهیم حماسی در آثار هنری دانشگاهی تأکید شد.

تأکید بر تبیین الگوهای ایثار

دکتر فیروزفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، با توجه به ضرورت ماندگاری نمادهای ارزشی در دانشگاه، تصریح کرد: این یادمان، تجلی پیوند هنر متعهد دانشجویی با آرمان‌های والای شهدا است. مسئولیت ما در دانشگاه، تنها آموزش علم نیست، بلکه پاسداشت خون شهدایی است که در مکتب شجره طیبه، درس ایستادگی را با جانفشانی معنا کردند.

قرائت بیانیه و تبیین گفتمان مقاومت

در بخش دیگری از این آیین، دکتر اکبر نصراللهی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، با قرائت بیانیه‌ای به نمایندگی از استادان و دانشجویان، ضمن تشریح ابعاد مظلومیت شهدای میناب، بر وظیفه خطیر رسانه‌ها و دانشگاهیان در «تبیین دقیق رویدادهای تاریخی» و «ممانعت از تحریف» تأکید کرد.

دکتر نصراللهی، یادآور شد که این یادمان، سندی است که روایت صادقانه از ایثار مدرسه شجره طیبه را در فضای عمومی دانشگاه تثبیت می‌کند.

تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا

حسن ختام این آیین، تجلیل از خانواده‌های سرافراز شهدای دانشجو بود که با حضور مسئولان ارشد حاضر، انجام شد. در این بخش، از خانواده شهیدان والامقام «نیک‌فال»، «نیوشا میرزایی»، «محمد‌مهدی میرزایی»، «زینال»، «شمشیری» و «خاکسار» با اهدای لوح سپاس، قدردانی به عمل آمد تا پیمان نسل امروز دانشگاهی با میراث‌داران خون شهدا، تجدید شود.

این یادمان، اکنون به عنوان یک اثر نمادین در واحد تهران مرکزی جانمایی شده و قرار است به محلی برای تداوم یادواره‌های مقاومت و گفت‌وگوهای نخبگانی در باب فرهنگ ایثار تبدیل شود.