یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رییس دانشگاه آزاد استان تهران و جمعی از مسئولان، استادان، دانشجویان و خانواده‌های شهدا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه میناب با حضور رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رییس دانشگاه آزاد استان تهران و جمعی از مسئولان، استادان، دانشجویان و خانواده‌های شهدا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی رونمایی شد.

این یادمان با طراحی و مشارکت دانشجویان و همراهی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ساخته شده است.

در مراسم رونمایی از این یادمان، مسئولان و حاضران بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد شهدای دانش‌آموز و معلم مدرسه شجره طیبه میناب و انتقال پیام ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده تأکید کردند.

یکی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با اشاره به نقش دانشجویان در طراحی و ساخت یادمان گفت: این اثر حاصل تلاش و هنر دانشجویان و همراهی استادان دانشگاه است و در کنار جنبه هنری، پیامی ماندگار در پاسداشت یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب دارد.

وی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان و معلم این مدرسه افزود: این یادمان، نمادی از مظلومیت شهدای میناب و یادآور مسئولیت جامعه در پاسداشت خون شهداست.

وی با تأکید بر ماندگاری این اثر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی اظهار کرد: این یادمان به‌عنوان یادگاری ماندگار در این دانشگاه باقی خواهد ماند و یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را زنده نگه خواهد داشت.

در ادامه این مراسم، نصراللهی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، به نمایندگی از استادان و دانشجویان بیانیه‌ای قرائت کرد.

این مراسم با حضور خانواده‌های شهدا، استادان و دانشجویان برگزار شد و یادمان شهدای مدرسه شجره طیبه میناب به‌عنوان نمادی برای پاسداشت یاد و نام شهدای دانش‌آموز و معلم این مدرسه در فضای دانشگاه رونمایی شد.

در این مراسم از جمعی از خانواده شهدا دانشجوی دانشگاه آزاد تجلیل بعمل آمد خانواده شهیدان شهید نیک فال، شهید نیوشا میرزایی، شهید محمد مهدی میرزایی، شهید زینال، شهید شمشیری شهید خاکسار