میدان شهدای اراک صحنه حضور حماسی مردم در حمایت از ایران و رهبری

مردم اراک با حضور گسترده در میدان شهدای این شهر، بار دیگر حماسه‌ای دیگر آفریدند و با سردادن شعار‌های وحدت‌آفرین، حمایت قاطع خود را از ایران اسلامی و رهبری انقلاب اعلام کردند.