میدان شهدای اراک صحنه حضور حماسی مردم در حمایت از ایران و رهبری
مردم اراک با حضور گسترده در میدان شهدای این شهر، بار دیگر حماسهای دیگر آفریدند و با سردادن شعارهای وحدتآفرین، حمایت قاطع خود را از ایران اسلامی و رهبری انقلاب اعلام کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای وحدتآفرین، حمایت خود را از ایران اسلامی و رهبری انقلاب اعلام کردند و بر وحدت و انسجام ملی در برابر تهدیدها تأکید ورزیدند.
مردم با تأکید بر شکست دشمن در عرصههای نبرد، جنگ اقتصادی دشمن را نیز شکستخورده دانستند و بر تداوم ایستادگی تأکید کردند.
آنان دشمنی دشمنان با ایران اسلامی و تمدن کشور را ناشی از هراس آنان از ایران قوی دانستند و سناریوهای دشمن را شکستخورده ارزیابی کردند.