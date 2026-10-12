به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح غربالگری کودکان زیر ۶ سال با هدف بررسی وضعیت رشد کودکان، شناسایی موارد نیازمند ارزیابی بیشتر و تسهیل دسترسی خانواده‌ها به خدمات تخصصی و مداخله به موقع، اجرا می‌شود.

در اجرای این برنامه؛ کارشناسان با بررسی وضعیت کودکان و ارائه راهنمایی‌های لازم به والدین، زمینه آگاهی بیشتر خانواده‌ها درباره اهمیت پایش رشد و شناسایی به‌موقع مشکلات احتمالی را فراهم می‌کنند.

اجرای برنامه‌های غربالگری در سنین اولیه کودکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه شناسایی زودهنگام مشکلات احتمالی و ارجاع به‌موقع کودکان برای ارزیابی‌های تخصصی، می‌تواند در بهبود روند رشد و افزایش اثربخشی خدمات حمایتی و توان‌بخشی مؤثر باشد.

مشارکت خانواده‌ها و مراجعه به مراکز مجری طرح، نقش مهمی در شناسایی به‌موقع نیاز‌های رشدی کودکان دارد.

والدین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه بهره‌مندی از خدمات غربالگری به اداره بهزیستی شهرستان یا مراکز مجری طرح مراجعه کنند. گفتنی است؛ غربالگری به معنای تشخیص قطعی اختلال نیست و کودکانی که در فرایند غربالگری نیازمند بررسی بیشتر تشخیص داده می‌شوند؛ برای انجام ارزیابی‌های تخصصی و دریافت خدمات موردنیاز ارجاع خواهند شد.