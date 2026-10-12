دعوت ۸ بانوی شمشیرباز به اردوی تیم ملی
هشت بانوی شمشیرباز از استانهای مختلف کشور برای حضور در اردوی تیم ملی اسلحه فلوره بانوان دعوت شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، این اردو از ۲۳ مهر به مدت یک هفته به میزبانی تهران برگزار میشود که فلوریستهای نوجوان، جوان و بزرگسال در این اردو حضور خواهند داشت.
اسامی دعوتشدگان به اردو:
۱. آترینا آریامنش – تهران (نوجوانان)
۲. ال آی مرادی – آذربایجان غربی (جوانان)
۳. مزده افخمی – یزد (جوانان)
۴. الینا محمدی – اصفهان (جوانان)
۵. زهرا کارگر – یزد (بزرگسالان)
۶. حمیده چاهمتکی – یزد (بزرگسالان)
۷. ملیکا بابایی – اصفهان (بزرگسالان)
۸. هانیه خوشخواهی – آذربایجان غربی (بزرگسالان)
این اردو برای آمادهسازی و ارزیابی ملیپوشان شمشیربازی بانوان در اسلحه فلوره برگزار میشود.