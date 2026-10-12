طرح بهسازی راه روستایی شیخ هابیل در شهرستان چرام به طول ۳ هزار و ۵۰۰ متر به مرحله آسفالت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سیدعلی وفایی‌مقدم، فرماندار چرام، در بازدید از روند عملیات اجرایی راه روستایی شیخ‌هابیل گفت: این طرح به طول ۳ کیلومتر در مراحل پایانی خود قرار دارد و به زودی شاهد افتتاح رسمی و بهره‌برداری کامل آن خواهیم بود.

وفایی مقدم با اشاره به اهمیت جغرافیایی این مسیر افزود: محور شیخ‌هابیل، نقطه اتصال کلیدی مناطق پشته‌زیلایی و بخش غربی سرفاریاب به جاده ملی پاتاوه-دهدشت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تکمیل این طرح، دسترسی ایمن، سریع و استاندارد ساکنان این مناطق به شبکه مواصلاتی اصلی را فراهم کرده و گام مهمی در کاهش خطرات تردد و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه است.