مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یزد: با مدیریت و عرضه سوخت پاک CNG در مراکز عرضه سوخت در شش ماه اول سال جاری به میزان ۴۲ میلیون لیتر بنزین در استان یزد صرفه جویی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید باقر نورالدینی گفت:با مدیریت و عرضه سوخت پاک CNG در مراکز عرضه سوخت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ خوشبختانه به میزان ۴۲ میلیون لیتر فرآورده بنزین در استان یزد صرفه جویی شده است.وی افزود:در بازه زمانی یاد شده بیش از ۴۲ میلیون متر مکعب سی‌ان‌جی از طریق ۴۷ جایگاه عرضه سوخت در سطح منطقه برای مردم شهر میراث جهانی و دارالعباده یزد توزیع شده است که با مصرف و جایگزینی این میزان گاز طبیعی در این مدت، معادل ۴۲ میلیون لیتر بنزین در استان یزد صرفه‌جویی شده است.

نورالدینی با بیان اینکه با توجه به تغییر نرخ سوم بنزین و همچنین اختلاف محسوس بین قیمت بنزین و سی‌ان‌جی، باعث افزایش استقبال صاحبان خودرو‌ها به استفاده از سی‌ان‌جی شده است اظهار کرد: استفاده از این سوخت و جایگزین کردن آن با سوخت مایع، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده و همچنین می‌تواند نقش به سزایی در کاهش آلودگی هوا در استان یزد داشته باشد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد اضافه کرد: در زمان جنگی تحمیلی رمضان مسئولان جایگاه‌های سی ان جی با اقدام خداپسندانه با ارائه گاز سی ان جی رایگان به پوشش کشوری سوخت پاک رایگان پیوستند که خود کمک به سزایی، در صرفه جویی سوخت بنزین در استان یزد بود.

نورالدینی گفت: با توجه به پایش مستمر وضعیت عملکرد و تجهیزات فنی جایگاه‌ها، سوخت‌رسانی به خودرو‌های گازسوز در یزد وضعیت مطلوب و خوبی دارد.