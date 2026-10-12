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عملیات احداث مخزن ذخیره آب روستای جلالآباد شهرستان نجفآباد با بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان، عملیات احداث مخزن ۲ هزار متر مکعبی روستای جلال آباد به همت امور آب و فاضلاب منطقه نجفآباد با بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار و با هدف افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و ارتقای پایداری تأمین آب آشامیدنی اجرا میشود و با بهرهبرداری از آن بیش از ۶ هزار نفر زیر پوشش قرار میگیرند.
تاکنون عملیات قالببندی مرحله نخست مخزن بهمنظور آمادهسازی برای بتونریزی در حال اجراست و دیگر مراحل اجرایی طرح مطابق برنامه پیش میرود.
بر اساس برنامهریزی ها، قرار است مخزن ۲ هزار مترمکعبی ذخیره آب روستای جلالآباد تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.