به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان، عملیات احداث مخزن ۲ هزار متر مکعبی روستای جلال آباد به همت امور آب و فاضلاب منطقه نجف‌آباد با بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار و با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و ارتقای پایداری تأمین آب آشامیدنی اجرا می‌شود و با بهره‌برداری از آن بیش از ۶ هزار نفر زیر پوشش قرار می‌گیرند.

تاکنون عملیات قالب‌بندی مرحله نخست مخزن به‌منظور آماده‌سازی برای بتون‌ریزی در حال اجراست و دیگر مراحل اجرایی طرح مطابق برنامه پیش می‌رود.

بر اساس برنامه‌ریزی ها، قرار است مخزن ۲ هزار مترمکعبی ذخیره آب روستای جلال‌آباد تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.