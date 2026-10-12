با حضور معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی کشور، عبدالسعید عباسی به‌عنوان مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان بوشهر جایگزین سیاوش ارجمندزاده شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با تأکید بر نقش بنادر در زنجیره تجارت و حمل‌ونقل کشور گفت: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تسریع در ترخیص کالا‌های اساسی و بهره‌گیری از ظرفیت بنادر کوچک از اولویت‌های توسعه فعالیت‌های بندری است.

عادل دریس افزود: بنادر به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره حمل‌ونقل و تجارت، دیگر تنها محل ورود و خروج کالا نیستند، بلکه با توسعه فعالیت‌های صنعتی و ایجاد ارزش افزوده می‌توانند نقش گسترده‌تری در اقتصاد کشور ایفا کنند.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: بهبود عملکرد بنادر و خدمات لجستیکی می‌تواند روند تجارت را تسهیل کند و به افزایش رفاه عمومی بینجامد؛ از این رو، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زنجیره تجارت و حمل‌ونقل اهمیت ویژه‌ای دارد.

دریس با تأکید بر ضرورت تسریع در ترخیص کالا‌های اساسی گفت: کارگروه‌های تسهیل و تسریع در ترخیص این کالا‌ها در سطح ملی و استانی باید با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مسئول، موانع موجود را برطرف کنند تا روند تأمین و توزیع کالا‌های مورد نیاز کشور با سرعت بیشتری انجام شود.

او با اشاره به ظرفیت‌های بنادر کوچک افزود: این بنادر به‌ویژه در مناطق ساحلی، نقش مهمی در رونق اقتصادی و بهبود معیشت ساکنان مناطق مرزی دارند و باید از ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی و توسعه فعالیت‌های آنها استفاده شود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی می‌تواند زمینه تقویت فعالیت بنادر کوچک و افزایش بهره‌مندی مرزنشینان از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق ساحلی را فراهم کند.

دریس همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای این قانون تأکید کرد و گفت: حضور و پیگیری مسئولان استانی در نشست‌های مرتبط با تجارت مرزی و دفاع از ظرفیت‌های اقتصادی استان، در پیشبرد برنامه‌ها و رفع موانع مؤثر است.

او با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت بنادر افزود: سامانه‌های عملیاتی و اطلاعاتی با فراهم کردن داده‌های دقیق، زمینه تصمیم‌گیری بهتر و افزایش کارآمدی فعالیت‌های بندری را فراهم می‌کنند.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ظرفیت‌های سامانه‌های عملیاتی بندر بوشهر افزود: استفاده مؤثر از این سامانه‌ها می‌تواند به بهبود عملکرد کمیته‌های مرتبط با تجارت، تسهیل فرایند‌های بندری و تسریع در ترخیص کالا‌های اساسی کمک کند.

سیاوش ارجمندزاده به‌عنوان مشاور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در امور دریایی معرفی شد.