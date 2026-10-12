به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شیراز گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر احتکار لوازم آرایشی قاچاق در یک انبار در یکی از محله‌های شیراز بررسی موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۳۱ جنت قرار گرفت.

سرهنگ محمد رستمی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات میدانی از صحت خبر مطمئن و پس از هماهنگی قضایی به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از آن مکان چهار هزار و ۶۰۰ قلم انواع لوازم آرایشی و هفت دستگاه ماساژ قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: یک نفر در این خصوص دستگیر و روانه زندان شد.