مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ الکترونیکی خانوار‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد خبر داد و اعلام کرد مبلغ این اعتبار به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اعلام کرد: بر اساس تصمیم دولت، برای خانوار‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ الکترونیکی آنها اضافه شده و مجموع آن به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: این خانوار‌ها می‌توانند با مراجعه به بیش از چهار هزار و ۱۰۰ فروشگاه فعال و طرف قرارداد در سطح استان، نسبت به خرید اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تأکید کرد: فعلاً برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، مشمول همین افراد است و برنامه‌ای برای سایر دهک‌ها و خانوار‌ها در دستور کار ندارد.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به نظارت بر فروشگاه‌های طرف قرارداد هستند که شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرد می‌شود و مطالبات این فروشگاه‌ها نیز به‌مرور پرداخت می‌شود.