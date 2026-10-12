نخستین دوره «آرت اکسپو» شیراز با هدف معرفی و بازاریابی بین‌المللی آثار هنرمندان فارس و دیگر شهرهای جهانی صنایع‌دستی ایران، با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گشایش یافت.

«آرت اکسپو شیراز» با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد

«آرت اکسپو شیراز» با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نخستین دوره «آرت اکسپو» شیراز با هدف معرفی و بازاریابی بین‌المللی آثار هنرمندان فارس و سایر شهر‌های جهانی صنایع‌دستی ایران، با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد.

نخستین دوره آرت اکسپو شیراز با هدف ارائه هنر هنرمندان فارسی و بسترسازی برای حضور موثر در بازار‌های خارجی، دقایقی پیش با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار کرد.

این رویداد به‌عنوان فرصتی مهیا برای بازاریابی خارجی تولیدات تجسمی و صنایع‌دستی هنرمندان فارس و دیگر شهر‌های جهانی ایران (شهر‌ها و روستا‌های ثبت‌جهانی) تعریف شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این نمایشگاه علاوه بر نمایش آثار، به پایگاهی برای تعاملات تخصصی تبدیل خواهد شد و میزبان نشست‌های «بی‌تو‌بی» (B۲B) و همایش‌های تخصصی با هدف تسهیل ارتباط میان هنرمندان و فعالان اقتصادی خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به منظور افتتاح این رویداد به شیراز سفر کرده است، قرار است امشب در ادامه برنامه‌های سفر خود، در مراسم یادبود حافظ در مجموعه فرهنگی حافظیه حضور یابد.