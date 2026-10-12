آئین اهدای پوشاک، کفش، لوازم التحریر و پتو به فرزندان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور مسئولاندر تربت جام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تربت جام گفت: در این مرحله تعداد ۱۰۰ تخته پتو،۲۲۰ عدد کاپشن زمستانی در سایز‌های مختلف، ۲۲۰ جفت کفش ۴۰ عدد پیراهن ۴۰ عدد شلوار به ارزش ۱.۵ میلیارد تومان از طریق کمک‌های مردمی و خیران تهیه و فرزندان تحت حمایت اهدا گردید.

جهان پور با قدردانی از خیران و مراکز نیکوکاری افزود: در مرحله قبل تعداد ۴۰۰ سری لوازم التحریر به ارزش ۷۵۰ میلیون تومان و هر سری به مبلغ ۱.۵ میلیون تومان توسط مراکز نیکوکاری مهرآفرینان جام و مجمع خیران و یاران مهربان جام تهیه شده است.