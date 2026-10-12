۳۵ دوچرخه‌سوار ترکیه‌ای که با هدف ادای احترام به شهدای «میناب» و مخابره پیام صلح و دوستی سفر خود را به ایران آغاز کرده‌اند، شب گذشته در بدو ورود به زنجان در حسینیه اعظم این شهر حضور یافتند و در جمع مردم، همدلی خود را با آرمان‌های ملت ایران به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛زنجان میزبان ۳۵ دوچرخه‌سوار ترکیه‌ای شد. این گروه که با پیام صلح و دوستی و به نیت ادای احترام به شهدای میناب راهی ایران شده‌اند، شب گذشته در بدو ورود به زنجان، در حسینیه اعظم حضور یافتند.

آنها در جمع مردم زنجان، همدلی و همراهی خود را با آرمان‌های ملت ایران به نمایش گذاشتند.