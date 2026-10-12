ماموران انتظامی ممسنی، ۷۲ راس احشام قاچاق به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی گفت: ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی در جاده به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ سیدمحمد یوسفی بیان کرد: در بازرسی از این خودرو، ۷۲ راس گوسفند که کارشناسان ارزش آن را ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کردند کشف شد.

فرمانده انتظامی ممسنی با بیان اینکه راننده به مرجع قضایی معرفی شد گفت: برخورد با پدیده قاچاق کالا و احشام به دلیل تأثیر مستقیم بر امنیت اقتصادی و بهداشت عمومی جامعه از اولویت‌های اصلی پلیس است.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.