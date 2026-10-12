نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، خواستار تکمیل و بهره‌برداری از طرح آب‌رسانی دهستان سادات محمودی پیش از آغاز فصل گرما شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمد بهرامی نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از روند پیشرفت طرح آب‌رسانی به دهستان سادات محمودی که با حضور فرماندار شهرستان دنا، بخشدار پاتاوه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بسیج سازندگی و پیمانکار پروژه انجام شد، ضمن بررسی موانع موجود، بر لزوم اتمام هرچه سریع‌تر این طرح تأکید کرد.

بهرامی با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح برای اهالی منطقه گفت: این طرح یکی از طرح‌های کلیدی و اولویت‌دار سال ۱۴۰۳ بود که اعتبارات ویژه‌ای برای آن در کنار ردیف‌های ملی و استانی از محل سهم نماینده در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه طولانی شدن روند اجرای طرح موجب نارضایتی مردم شده است، افزود: با وجود کلنگ‌زنی طرح و پیگیری‌های مستمر، این طرح به دلایل مختلف با تأخیر مواجه شده و گلایه‌مندی مردم از این وضعیت قابل درک است.

نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پایبندی به وعده‌های داده‌شده به مردم گفت: در نشست‌های مستمر با مسئولان آب و فاضلاب، بسیج سازندگی و پیمانکاران، موضوع رفع موانع اجرایی را دنبال کرده‌ایم و در نشست تخصصی پیش‌رو، تصمیم نهایی برای تعیین‌تکلیف پروژه اتخاذ خواهد شد.

بهرامی اضافه کرد: هدف‌گذاری این است که طرح آب‌رسانی به دهستان سادات محمودی پیش از آغاز فصل گرما در سال آینده به بهره‌برداری کامل برسد تا مردم منطقه با دغدغه تنش آبی مواجه نباشند.

وی همچنین با اشاره به تأثیر تورم و افزایش هزینه‌های اجرایی بر روند پیشرفت طرح‌های عمرانی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شد، اما نوسانات قیمت‌ها بخشی از توان اجرایی طرح را تحت تأثیر قرار داد.

بهرامی ادامه داد: برای جبران کمبود منابع و جلوگیری از ایجاد وقفه در اجرای طرح، بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال ۱۴۰۴ و نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان نیز برای سال جاری از محل اعتبارات در اختیار نماینده پیش‌بینی شده است.

عباس رسولی، فرماندار شهرستان دنا، هم با اشاره به دغدغه‌های دیرینه ساکنان دهستان سادات محمودی برای دسترسی به آب شرب سالم، گفت: رفع تنش آبی برای جمعیت ۱۲ هزار نفری این دهستان، نه فقط یک طرح عمرانی، بلکه اولویت اول ما در شهرستان است.

فرماندار دنا با اشاره به سابقه این طرح گفت: این طرح با حضور استاندار، نماینده مجلس، فرمانده سپاه استان و سایر مسئولان، کلنگ‌زنی شد تا به سال‌ها انتظار مردم پایان دهیم؛ متأسفانه در مسیر اجرا با موانعی همچون معارضان محلی و برخی شرایط خاص کشور مواجه شدیم که ناگزیر باعث ایجاد وقفه در روند کار شد.»

رسولی در ادامه با انتقاد صریح از سرعت پیشرفت کنونی تصریح کرد: به مجموعه آب و فاضلاب تأکید کرده‌ام که با تزریق فوری اعتبارات و افزایش توان عملیاتی، باید کار را با سرعت بیشتری پیش ببرند.

وی در خصوص تأمین بودجه این طرح افزود: منابع مالی این طرح از مسیر‌های مختلفی از جمله اعتبارات استانی، طرح‌های محرومیت‌زدایی، مقابله با تنش آبی و بخش مهمی از اعتبارات در اختیار نماینده محترم مجلس تأمین شده است؛ خوشبختانه بودجه سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و بخشی از اعتبارات سال ۱۴۰۵ برای این طرح تخصیص یافته و هیچ بهانه‌ای برای کندی وجود ندارد.