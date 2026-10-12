بزرگداشت یاد و خاطره فرماندهان گردان یازهرا (س) و مراسم یازدهمین سالگرد شهید مدافع حرم مسلم خیزاب فرمانده گردان یازهرا (س) در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دراین مراسم که باسخنرانی سردار حسن امینی فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) همراه بود یادوخاطره این شهید مدافع حرم گرامی داشته شد.

فرمانده لشگر ۱۴ امام حسین (ع) در این مراسم گفت: لشگر ۱۴ امام‌حسین (ع) و لشگر ۸ نجف اشرف نقش برجسته ای در برگ برگ دوران دفاع مقدس داشتند.

سردارحسن امینی افزود:از اوایل دفاع مقدس و حتی قبل از آن در نا آرامی های غرب کشور لشگر ۱۴ امام‌حسین (ع)و فرمانده دلاورش شهید حسین خرازی نقش آفرین بود.

وی ادامه داد:امروز با شهدا پیمان می بندیم که راه شهدا را در عمل طی کنیم.

فرمانده لشگر ۱۴ امام حسین (ع) گفت: در لشگر امام‌حسین (ع) گردانی وجود دارد بنام‌مبارک حضرت زهرا (س) که به گفته شهید خرازی آن را برکت لشگر امام‌حسین ع میدانستند.

وی افزود:گردان حضرت زهرا (س) خط شکن بود و نقش آن در عملیات های موفق لشگر امام‌حسین (ع) ملموس است.

سردار حسن امینی تصریح کرد: هرکجا مشکلی داشتیم شهید خیزاب با پیروی از فرماندهان شهید گردان حضرت زهرا (س) با توسل به حضرت زهرا س گره از کار باز می کرد.

وی گفت : ولایت مداری ،تواضع ،شجاعت و جسور و دوری از مقام دنیوی بودن از ویژگی های شهید مسلم خیزاب است.

فرمانده لشگر ۱۴ امام حسین (ع) ادامه داد:اگر مسلم‌خیزاب شهید نشده بود بخاطر نبوغ یکی از فرماندهان برجسته کشوری بود

سردار حسن امینی گفت: این شهید مدافع حرم همیشه جلوتر از نیرو هایش در عملیات ها در میادین بود.

وی افزود: امروز مردم بیش از ۲۰۰ شب است که در میدان هستند و این همان ماتدن پای آرمان های شهدا و انقلاب است و دشمن محاسبه چنین حماسه ای را نکرده بود

شهید خیزاب فرمانده گردان یا زهرا لشکر ۱۴ امام حسین (ع) ۲۰ مهر ۱۳۹۴ در راه دفاع ازحریم اهل بیت (ع) در کشور سوریه به شهادت رسید.

این شهید مدافع حرم تشنه نابودی صهیونیسم بود و طبق وصیتش این جمله بر روی قبر این شهید والامقام نوشته شده است.