اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر بانوان در رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با حضور ۱۲ ملی‌پوش به میزبانی شهرستان بافق آغاز شد؛ اردویی هشت‌روزه که با هدف آماده‌سازی ورزشکاران و تلاش برای کسب سهمیه المپیک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر بانوان در رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با حضور ۱۲ ملی‌پوش در شهرستان بافق آغاز شده است.

رئیس هیئت شمشیربازی شهرستان بافق با اشاره به میزبانی این شهرستان از اردوی تیم ملی گفت: با پیگیری‌ها، امسال بافق موفق شد میزبانی اردوی تیم ملی سابر دختران را در رده‌های بزرگسالان، جوانان و نوجوانان برعهده بگیرد.

آقابابایی افزود: در حال حاضر ۱۲ ورزشکار ملی‌پوش در بافق حضور دارند و زیر نظر مربیان تیم ملی تمرینات خود را دنبال می‌کنند و برای انتخابی المپیک آماده می‌شوند.

وی ادامه داد: این اردو به مدت هشت روز در بافق برگزار می‌شود و تا جمعه ۲۴ مهرماه ادامه خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر بانوان نیز با اشاره به آغاز این اردو در بافق گفت: اردوی تیم ملی با حضور ۱۲ بازیکن از رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان آغاز شده است.

محدثه طاهرخانی افزود: این اردو نخستین اردوی تیم ملی پس از بازی‌های ناگویا است که حدود ۱۰ روز بعد از برگزاری این بازی‌ها آغاز شده و هدف اصلی آن تلاش برای کسب سهمیه المپیک بانوان است.

وی با اشاره به ضرورت حضور ملی‌پوشان در مسابقات بیشتر برای کسب امتیازات لازم اظهار کرد: باید در مسابقات بیشتری شرکت کنیم تا ورزشکاران بتوانند امتیازات لازم را برای حضور در المپیک دو سال آینده کسب کنند.