آتش‌سوزی در یکی از کارگاه‌های لنج‌سازی پی‌پشت جزیره قشم با حضور نیرو‌های آتش‌نشانی و مشارکت تیم‌های امدادی شرکت‌های صنعتی و مناطق مختلف جزیره قشم مهار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره آتش‌نشانی قشم گفت: این حادثه که امروز رخ داد با ورود به موقع گرو‌های امدادرسانی خاموش شد.

نجم الدین فریدونی افزود: نیرو‌های حاضر در صحنه، دو فروند لنج بزرگ را از مجاورت شناور در حال سوختن جابه‌جا کردند و با جداسازی شناور‌ها و اجرای عملیات خنک‌سازی، مانع گسترش حریق شدند.

وی گفت: در این حادثه یک فروند لنج به‌طور کامل سوخت، اما همکاری نیرو‌های عملیاتی و اقدام به‌موقع برای ایمن‌سازی شناور‌های اطراف، از افزایش خسارت جلوگیری کرد.

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فریدونی افزود: حدود ۲۵ نیروی عملیاتی با مشارکت آتش‌نشانان قشم، درگهان، لافت، زیرانگ، کوشه، نیرو‌های امدادی شرکت‌های صنعتی بهین پالایش و حرای قشم در عملیات مهار آتش حضور داشتند.