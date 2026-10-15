به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی در شهرضا گفت: سهم بخش اشتغال رسمی در صنعت در شهرضا از دو بخش کشاورزی و خدمات بیشتر شده که این با معمول کشور متفاوت و نشان می‌دهد که شهرضا که به یک شهر خدماتی و کشاورزی شناخته می‌شد در حال تبدیل شدن به یک قطب صنعتی است.

سید مالک حسینی با اشاره به افزایش دو و نیم برابری میزان تسهیلات شهرستان شهرضا در دو سال گذشته افزود: در سال گذشته در مجموع ۱۱۴ میلیارد تومان برای ۸۰۰ فقره طرح اشتغال تسهیلات پرداخت شده است و امیدواریم که این عدد امسال تا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

وی گفت: برای اتصال مهارت به بازار کار و تامین نیروی انسانی متخصص و نیمه ماهر و ماهر برای صنایع در حال توسعه، توافقی صورت گرفت و مقرر شد برای رسته‌های کشاورزی که می‌تواند با توجه به اقلیم منطقه بازار کار مطلوبی داشته باشد، ظرف دو ماه آینده طرحی تدوین شود.

حسینی افزود: در بحث احیای قنوات کشاورزی مقرر شد با کمک بنیاد علوی ۱۱۴ رشته قناتی که از مسیر خارج شده‌اند و نیاز به لایروبی دارند را احیا کنیم.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان نیز گفت: در دو شهرستان شهرضا و دهاقان ۵ شهرک صنعتی، ۴ ناحیه و ۴ منطقه صنعتی داریم و سهم اشتغال در بخش صنعت از مجموع اشتغال در بحث خدمات و کشاورزی بیشتر است و در صورت تسهیل گری و مساعدت از سوی دولت، امکان تبدیل ظرفیت‌های محلی از بالقوه به بالفعل وجود دارد.

حبیب قاسمی افزود: مشکلات خدماتی و درمانی بازنشستگان، افزایش سقف تسهیلات مشاغل خرد با اولویت مشاغل خانگی نیز از جمله موضوعات پیگیری شده در این جلسه بود.

فرماندار شهرستان شهرضا هم گفت: در شهرک صنعتی رازی شهرضا ۷ طرح با پیش بینی اشتغال ۱۲۴ نفر در حال اجراست.

فریبرز امیری افزود: شهرستان شهرضا در بین شهرستان‌های استان رتبه هفتم در تعداد پروانه‌های بهره برداری صادر شده، رتبه هشتم از نظر سرمایه‌های بهره برداری شده و رتبه هشتم از نظر تعداد اشتغال واحد‌های بهره برداری شده، رتبه پنجم در صدور مجوز‌ها و طرح‌های در حال اجرا، رتبه ششم اشتغال و از نظر سرمایه گذاری رتبه هفتم استان را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ۹ و یک دهم درصد و نرخ بیکاری زیر دیپلم ۷ و یک دهم درصد بوده و برقراری بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۸۰ نفر و امسال تاکنون ۶۱۹ نفر بوده است.

در این جلسه از مدیران نمونه کشوری و استانی شهرستان و کارمندان نمونه ادارات شهرستان نیز تجلیل شد.