به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، گلبرگ تاکستان حریفان خود در لیگ برتر فوتسال را شناخت.

نماینده استان در گروه نخست لیگ برتر فوتسال بانوان، با تیم های استقلال تهران، نفت امیدیه، پالایش نفت اصفهان، مس رفسنجان، ملی حفاری اهواز و پیشتازان خرم آباد هم گروه شد.

لیگ برتر فوتسال بانوان از سی ام مهر آغاز خواهد شد.

جام قهرمانی فوتسال روستایی به رحمت‌آباد رسید

به مناسبت روز روستا و عشایر روستای شیداصفهان قزوین ، میزبان مسابقات چهارجانبه فوتسال بود.

در پایان تیم روستای رحمت آباد بزرگ عنوان قهرمانی را کسب کرد .

بانوی هندبالیست استان دراردوی تیم ملی

کادر فنی تیم هندبال بانوان کشور عارفه حقیقت را به اردوی تیم ملی دعوت کرد .

اردوی ملی پوشان از فردا به مدت یک هفته در اصفهان برگزارخواهد شد.

حقیقت در حال حاضر در تیم لیگ برتری هندبال دانشگاه آزاد قزوین بازی می کند.