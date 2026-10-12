معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت توسعه کریدورهای ترانزیتی، زیرساخت‌های فیزیکی را شرط لازم اما ناکافی دانست و تصریح کرد: پایداری مسیرهای تجاری در گرو پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها، امنیت و ثبات در قوانین و مقررات است که می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره اعتماد میان بازرگانان داخلی و خارجی منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهران قربانی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه سه‌جانبه توسعه لجستیک تجاری ریلی، با اشاره به الزامات نوین در مدیریت مسیرهای ترانزیتی کشور، اظهار داشت: پایداری مسیرهای تجاری فراتر از مقوله اتصال صرف جاده‌ای و ریلی است و باید نگاهی جامع به زنجیره تأمین داشته باشیم.

وی افزود: بازرگانان و صاحبان کالا در انتخاب مسیرهای ترانزیتی، فاکتورهای متعددی را در کنار زیرساخت‌ها ارزیابی می‌کنند که پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها، امنیت کالا و زمان‌بندی دقیق جابه‌جایی، از مهم‌ترین آن‌هاست.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف اصلی این تفاهمنامه، تقویت اعتماد عمومی در زنجیره لجستیک است، تصریح کرد: این اعتماد دو سویه است؛ از یک سو بازرگانان خارجی باید اطمینان حاصل کنند که کالای آن‌ها با هزینه‌ای مشخص و در زمانی استاندارد به مقصد می‌رسد، و از سوی دیگر صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی باید نسبت به صرفه اقتصادی و کارایی این مسیرها برای صادرات و واردات کالا به باور قلبی برسند.

قربانی با اشاره به نقش حیاتی بخش خصوصی در توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، تأکید کرد: یکی از بزرگترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی، تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات است. ثبات و شفافیت در وضع قوانین، عاملی کلیدی در کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و افزایش رغبت بخش خصوصی برای حضور فعال در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی با درک این ضرورت، تلاش دارد تا با تسهیل‌گری در مقررات و حذف موانع اداری، فضای امن و پایداری را برای تمامی ذینفعان حوزه تجارت و لجستیک فراهم آورد تا کریدورهای کشور با اتکا به همین زنجیره اعتماد، به انتخاب اول تجار در منطقه تبدیل شوند.