به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس از رشد ۴۰ درصدی بازدیدکنندگان و مشارکت گسترده هیات‌های تجاری داخلی و خارجی در نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» خبر داد؛ رویدادی که به گفته مسئولان، با معرفی ۴۸۴ فرصت سرمایه‌گذاری، دریچه‌ای نو به سوی توسعه اقتصادی استان گشوده است.

نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۶» در حالی دومین روز خود را پشت سر می‌گذارد که به باور فعالان اقتصادی، برگزاری این رویداد در شرایط کنونی، تصویری شفاف و اطمینان‌بخش از تاب‌آوری ساختار درونی اقتصاد ایران به بازرگانان ارائه می‌دهد.

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که هیات‌های تجاری از کشور‌های روسیه، تاجیکستان، افغانستان، عراق، ویتنام و عمان با حضور در غرفه‌ها، مذاکرات دوجانبه‌ای را با تولیدکنندگان داخلی آغاز کرده‌اند.

محسن نهاوندی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی آمار بازدیدکنندگان نسبت به سال قبل، گفت: تنوع حضور هیات‌های خارجی در این دوره مشهود است و رضایت‌مندی غرفه‌داران از خروجی مذاکرات، نشان‌دهنده اثربخشی این رویداد است.

او افزود: در روز نخست، برخی از غرفه‌داران موفق به انعقاد پیش‌قرارداد‌های تجاری شدند که نویدبخش رونق تولید است.

در همین پیوند، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از افزایش تعداد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این رویداد خبر داد و گفت: با اقدامات صورت‌گرفته، تعداد فرصت‌های ارائه شده با رشدی قابل‌توجه به ۴۸۴ مورد رسیده است که در هفت محور کلیدی از جمله صنعت، معدن، کشاورزی، انرژی و گردشگری دسته‌بندی شده‌اند.

او ارزش این فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بیش از ۹.۴ میلیارد یورو برآورد کرد و افزود: هدف نهایی این نمایشگاه، بسترسازی برای تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به طرح‌های اجرایی و تسهیل جریان ورود سرمایه به استان است. برگزاری این رویداد، گامی عملیاتی در راستای سیاست‌های کلان توسعه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.