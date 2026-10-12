رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر گزارشی منجر به تشکیل پرونده شود، اما نتیجه آن در زندگی مردم و اصلاح امور دیده نشود، برای سازمان بازرسی امتیاز محسوب نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد، گزارشی است که بتواند به اصلاح امور، جلوگیری از فساد و حل مسئله منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تعداد گزارش‌ها و پرونده‌های تشکیل‌شده دیگر ملاک ارزیابی عملکرد سازمان نیست؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، نتیجه و اثربخشی گزارش‌ها و میزان تأثیرگذاری آنها در جامعه است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بخشی از نظارت‌ها باید ناظر بر عملکرد سیستم‌ها باشد تا مشخص شود آیا دستگاه‌ها به وظایف خود به‌درستی عمل می‌کنند، قوانین و مقررات مناسب و شفاف هستند و آیا خلأ‌های قانونی، زمینه ایجاد امضا‌های طلایی، فساد و مشکلات دیگر را فراهم کرده‌اند یا خیر.

جهانگیر ادامه داد: در کنار قانونگذاری، آسیب‌شناسی مستمر فرایند‌ها و شناسایی نقاط ضعف نظام‌های اجرایی نیز ضروری است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در هفته‌های اخیر، بازنگری سریعی در برنامه‌های سازمان انجام داده‌ایم تا موضوعات خرد به بدنه اجرایی دستگاه‌ها واگذار شود و مدیران دستگاه‌ها خودشان وظیفه نظارت مؤثر بر زیرمجموعه‌هایشان را انجام دهند.

جهانگیر با اشاره به برگزاری قریب به ۱۵۰ جلسه در یک ماه و نیم اخیر با مسئولان مختلف، افزود: در یک ماه اخیر با ۱۳ وزیر و مسئول دستگاه‌های اجرایی جلساتی برگزار شده و تاکید کرده‌ایم که مدیران ارشد دستگاه‌ها در درجه نخست باید بر مجموعه تحت مدیریت خود نظارت کنند تا سازمان بازرسی بتواند ظرفیت خود را برای پرداختن به مسائل کلان و دانه‌درشت‌ها اختصاص دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به موضوع نفت و گاز گفت: منابع درآمدی کشور از مرحله تولید تا توزیع، فروش و مصرف، دارای فرایند‌های پیچیده‌ای است که در برخی بخش‌ها با کاستی‌های نظارتی مواجه بوده و همین امر می‌تواند زمینه‌ساز فساد، زدوبند و ایجاد مشکلات برای مردم شود.

جهانگیر افزود: سازمان بازرسی اصلاح و بازنگری این فرایند را به‌عنوان یک کار کلان در دستور کار قرار داده و در این مسیر به کمک مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ نیازمند است.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به موضوع کالا‌های اساسی و مایحتاج روزمره مردم اظهار کرد: فرایند تامین کالا‌های اساسی از مرحله تولید و واردات تا توزیع و مصرف و رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده واقعی باید به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و برای اصلاح آن، جلسات و اقدامات مختلفی در حال انجام است.

جهانگیر با اشاره به برگزاری جلسات با صاحب‌نظران اقتصادی گفت: در این جلسات از صاحب‌نظران و مدیران با گرایش‌های مختلف دعوت شده و از آنان خواسته‌ایم راهکار‌های عملیاتی برای حل مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم ارائه کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: راهکار‌های مطرح‌شده نیز به معاونت‌های مربوطه اعلام شده تا در صورت تأیید دستگاه‌های اجرایی، اجرایی شود و در صورت عدم پذیرش، دستگاه مربوطه دلایل خود را اعلام کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات حوزه مسکن و تعاونی‌های مسکن، بر ضرورت بررسی فرایند‌های مربوط به واگذاری زمین، تسهیلات و پروژه‌های مختلف مسکن تاکید کرد و گفت: مسائل مربوط به تعاونی‌های مسکن، مسکن مهر، مسکن ملی و سایر طرح‌های مسکن از جمله موضوعاتی است که باید با نگاه کلان و با هدف حل مشکلات مردم مورد بررسی قرار گیرد.