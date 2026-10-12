به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس امور آبفای تربت جام در مراسم نواختن زنگ آب گفت: هجدهمین جشنواره نخستین واژه آب و نواختن زنگ آب با هدف فرهنگ سازی مصرف بهینه آب درجامعه با حضور مسئولان استانی آبفا، فرماندار، ائمه جمعه، جمعی از مدیران اجرایی به صورت ویژه دردبستان دخترانه نیلوفران تربت جام نواخته شد.

هادی صادقی افزود: کشورایران با کمبود آب مواجه است، همراهی و سازگاری مردم با کم آبی نیازمند فرهنگ سازی و مصرف بهینه آب درجامعه است، دانش آموزان بهترین انتقال دهنده فرهنگ مصرف بهینه آب به خانواده‌ها هستند.

سعید روزی مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با قدردانی از نقش مهم مسئولان، ائمه جمعه و دانش آموزان درفرهنگ سازی مصرف بهینه آب گفت: آب سرمایه مشترک است و نقش مهمی در زندگی و رفاه اجتماعی مردم دارد، همگان باید فرهنگ مصرف بهینه آب را در زندگی عملی کنند، نقش آب برای حیات انسان‌ها و موجودات عالم مهم است و حواسمان باید بیشتر و بهتر به مصرف آب این نعمت خدادادی باشد.

این مراسم با اجرای دکلمه، سرود و شعر توسط دانش‌آموزان و همچنین برپایی نمایشگاه نقاشی با موضوع آب و صرفه‌جویی در مصرف آن همراه بود؛ برنامه‌هایی فرهنگی و آموزشی که با زبان هنر، اهمیت حفظ این مایه حیات را به نسل آینده یادآوری کردند.

جشنواره «نخستین واژه آب» فرصتی ارزشمند برای آموزش نسل آینده، تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری و نهادینه‌کردن رفتار‌های صحیح مصرف آب در خانواده و جامعه است؛ چراکه آب، سرمایه مشترک همه ماست و حفاظت از آن، مسئولیتی همگانی و امانتی برای نسل‌های آینده است.