با حمایت دولت۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق و اعتبارات حمل‌ونقل شهری به استان اصفهان اختصاص یافته است.

اختصاص ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق و اعتبارات حمل‌ونقل شهری به اصفهان

اختصاص ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق و اعتبارات حمل‌ونقل شهری به اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از تصویب انتشار ۳۹ هزار میلیارد ریال اوراق با تضمین ۵۰ درصدی دولت برای مترو اصفهان و اختصاص ۱۱ هزار میلیارد ریال برای قطار شهری این استان خبر داد و گفت: دولت از توسعه زیر ساخت‌های شهری و تأمین منابع مورد نیاز شهرداری‌های اصفهان حمایت می‌کند.

مسعود نصرتی در چهاردهمین همایش شهرداران استان اصفهان افزود: تأمین مالی طرح‌های حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان و پشتیبانی از طرح‌های عمرانی از جمله محور‌های حمایت دولت از مدیریت شهری است و استان اصفهان نیز از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این بخش بهره‌مند خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای خرید ۲۰ هزار دستگاه اتوبوس و ارائه تسهیلات برای تأمین تاکسی و موتورسیکلت، ادامه داد: با دستور رئیس‌جمهور، تأمین مالی این طرح‌ها از سه مسیر قطعی شده است و شهرداری‌های استان اصفهان می‌توانند از این ظرفیت برای تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

معاون عمرانی وزیر کشور بااشاره به شکل‌گیری راهکار جدیدی برای پیگیری مطالبات مدیریت شهری گفت: سازوکاری با امضای ۳۰ شهردار کلان‌شهر طراحی شده است که با رویکرد متفاوت شرایط پیگیری مؤثرتر مطالبات شهرداری‌ها از دولت، مجلس و قوه قضاییه را فراهم می‌کند.

نصرتی با بیان اینکه این همگرایی، ادبیات تعامل میان مدیریت شهری و سایر دستگا‌هها را تغییر داده است، افزود: در جلسه هفته گذشته با رئیس‌جمهور، موضوع بازنگری در ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی با هدف رونق صنعت ساختمان مطرح شد و با پیگیری‌ها این موضوع در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید و بر اساس، امتیازاتی مشابه آنچه در تهران در نظر گرفته شده است، در اختیار سایر شهر‌ها نیز قرار می‌گیرد و در چند روز آینده ابلاغ خواهد شد.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: مسئولیت بهینه‌سازی مصرف انرژی از حدود دو سال پیش به وزارت کشور واگذار شده است و با توجه به کاهش تولید گاز در عسلویه، اجرای اقدامات کوتاه‌مدت برای کاهش مصرف ضرورت دارد و با اجرای ۱۰ راهکار تدوین شده ساده صرفه جویی در مصرف انرژی واحد‌های مسکونی، ۲ میلیون واحد می‌تواند روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف گاز به همراه داشته باشد.

وی افزود: اجرای این راهکار‌ها بدون تحمیل هزینه، به پایداری تأمین گاز نیروگاه‌ها و صنایع کمک می‌کند و از این رو، همراهی شهروندان و مدیریت شهری در این خصوص اهمیت دارد.

نصرتی با اشاره به برنامه‌های دولت برای حمایت از معیشت مردم ادامه داد: سازمان‌های همیاری شهرداری‌ها، سازمان‌های میادین و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند با همکاری بانک‌ها و بخش خصوصی، برنامه‌ای هشت‌ماهه را برای عرضه کالا‌های اساسی با قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر در دستور کار دارند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های بازسازی مناطق آسیب‌دیده کشور افزود: ۲۴ استان، از جمله اصفهان، در اولویت بازسازی قرار دارند و سازوکار‌های تأمین مالی استانی برای پیشبرد این اقدامات پیش‌بینی شده است.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به چالش تأمین و نگهداری ماشین‌آلات عمرانی در شهر‌های کوچک گفت: شهرداری‌های شهر‌های زیر ۵۰ هزار نفر، به دلیل محدود بودن حجم طرح‌های عمرانی، گاهی ماشین‌آلات خود را برای کسب درآمد در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهند که این موضوع موجب استهلاک سریع تجهیزات می‌شودو لازم است شرکت واحد ماشین‌آلات در سازمان همیاری شهرداری‌های استان تشکیل شود تا با حفظ مالکیت شهرداری‌ها، تجهیزات عمرانی در طرح‌های بزرگ به کار گرفته شوند.

نصرتی ادامه داد: اجرای این پیشنهاد می‌تواند شرایط ایجاد مجموعه‌ای متشکل از ۵۰۰ تا‌هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات آماده‌به‌کار را برای استفاده در شرایط بحرانی فراهم کند.

معاون عمرانی وزیر کشور درباره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز گفت: زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات در نیمه نخست آبان‌ماه آماده شده است و بسیاری از شهرداران و اعضای شورا‌های اسلامی شهر به دلیل بلاتکلیفی در خصوص برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، از برگزاری انتخابات استقبال می‌کنند و اجرای آن در انتظار موافقت مجلس قرار دارد.

نصرتی با اشاره به برنامه‌های ارزیابی عملکرد مدیریت شهری گفت: جشنواره شهید باکری از ۲۵ اسفند امسال با ارزیابی تخصصی عملکرد شهرداران و دهیاران در ۱۲ سرفصل آغاز می‌شود و امیدورایم این رویداد به ارتقای عملکرد مدیریت شهری و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان کمک کند.

معاون عمرانی وزیر کشور بر ضرورت تسریع در تخصیص اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز برای بازسازی ساختمان آسیب‌دیده استانداری اصفهان و جبران خسارت‌های وارد شده به شهرداری‌ها تأکید کرد و افزود: پیگیری مستمر برای تأمین منابع مورد نیاز بازسازی و جبران خسارت‌ها ضروری است تا زیرساخت‌های استان هرچه سریع‌تر با آمادگی کامل در خدمت مردم قرار گیرند.

چهاردهمین همایش شهرداران با حضور معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور، استاندار اصفهان و ۱۱۴ شهردار استان به منظور بازدید از ماشین آلات و تجهیزات شهرداری‌های استان و معرفی شهرداران برتر استان در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار شد.