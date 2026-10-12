به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل ازپایگاه خبری نایا، یک حادثه امنیتی در منطقه رامیم در سرزمین‌های اشغالی رخ داده است .شبکه ۱۴ اسرائیل هم گزارش داد : در انفجاری در الجلیل علیا، نزدیک مرز لبنان، ۱۲ نفر زخمی شده‌اند. وضعیت ۴ نفر از مجروحان وخیم است.

رسانه‌های صهیونی گزارش دادند: که گروهی از گردشگران بر اثر انفجار زخمی شده‌اند و احتمال کشته‌شدن افرادی نیز وجود دارد. بالگرد‌هایی برای انتقال مجروحان به منطقه اعزام شده‌اند.

شبکه قدس فید در خبر فوری به نقل از روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داد: یکی از شهرک‌نشینان که در جریان انفجار مهمات در منطقه الجلیل در شمال فلسطین اشغالی مجروح شده بود، کشته شد.

شبکه الجزیره هم در خبری فوری گزارش داد: شبکه ۱۲ عبری اعلام کرد : در حادثه رامیم، یک نفر کشته شد و ۱۹ نفر زخمی شده‌اند که وضعیت سه نفر از آنها وخیم است. عملیات امدادونجات پس از انتقال مجروحان به بیمارستان‌ها به پایان رسید.

الجزیره در خبری دیگر گزارش داد: رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد : شمار مجروحان حادثه الجلیل به ۲۰ نفر رسیده است؛ حال یکی از آنها وخیم و حال دو نفر دیگر خطرناک است.

اورژانس اسرائیل اعلام کرد: که با حادثه‌ای پیچیده روبه‌روست و همچنان به مجروحان رسیدگی می‌کند و آنها را به‌سرعت به بیمارستان‌ها منتقل می‌کند.

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد : نتانیاهو گزارشی درباره جزئیات حادثه وخیمی که در شمال رخ داده است، دریافت کرده و دستور انتقال مجروحان به بیمارستان‌ها را صادر کرده و همچنان به‌طور مستمر وضعیت را ارزیابی می‌کند.

همچنین خبرگزاری یونیوز با انتشار تصاویری از اعزام آمبولانس ها به محل انفجار مهمات در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.