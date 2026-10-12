به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس اله موسوی اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی قیلاب در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق منابع ملی، پس از دریافت خبر مبنی بر نگهداری مقادیر قابل توجهی چوب قاچاق، جهت بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از مکان مورد نظر موفق به کشف بیش از چهار تُن چوب بلوط قاچاق که بدون هرگونه مدارک و مجوز قانونی بود، شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق کشف شده درختان بلوط قطع شده تقریبی ۶ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.