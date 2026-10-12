آیین افتتاح چهارمین دوره پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» دوشنبه ۲۰ مهر، هم‌زمان با بزرگداشت این شاعر نامدار ایرانی، با حضور احمد پهلوانیان، معاون صدا، دکتر مهدی نعل‌بندی، مدیرکل صدای استان‌ها، دکتر محمدجعفر محمدزاده، رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا، علیرضا قزوه، رئیس دفتر شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسیما، جمعی از مدیران شبکه‌های رادیویی و علاقه‌مندان شعر و ادب فارسی، در استودیو شماره ۸ ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، رونمایی از پوستر پویش و سومین مجموعه تصویری غزل‌خوانی مخاطبان، در کنار حافظ‌خوانی، مسابقه حضوری و اجرای نمایش رادیویی، از بخش‌های این آیین بود.

در این مراسم، دکتر محمدجعفر محمدزاده، از داوران دوره‌های پیشین پویش صباخوانی غزل‌های حافظ، با اشاره به ویژگی‌های شعر حافظ، از پیوند اندیشه، زبان و مفاهیم قرآنی در غزل‌های او سخن گفت و آشنایی عمیق این شاعر با قرآن را از وجوه قابل‌توجه در شناخت جهان‌بینی و آثارش برشمرد.

علیرضا قزوه نیز با تمرکز بر رندی و زیرکی حافظ، به ظرافت‌های شخصیتی و فکری او پرداخت؛ ویژگی‌هایی که در لایه‌های معنایی غزل‌هایش بازتاب یافته و به شعر او عمق و ماندگاری بخشیده است.

چهارمین دوره پویش «صباخوانی غزل‌های حافظ» با همکاری صدای مرکز فارس، همچون دوره گذشته، در سطح ملی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان از سراسر کشور می‌توانند با خوانش غزل‌های حافظ و ارسال آثار خود، در این رویداد فرهنگی شرکت کنند.

علاقه‌مندان تا ۳۰ آبان فرصت دارند آثار خود را از طریق سامانه هدهد در تارنمای رادیو صبا به نشانی Radiosaba.ir ارسال کنند.

آثار رسیده پس از پایان مهلت شرکت در پویش، داوری می‌شوند و برگزیدگان چهارمین دوره در ویژه‌برنامه شب یلدای رادیو صبا معرفی خواهند شد و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

رادیو صبا با برگزاری این پویش ملی، زمینه مشارکت مخاطبان در پاسداشت میراث ادبی ایران را فراهم کرده است تا غزل‌های ماندگار حافظ با صدای مردم در گستره‌ای ملی طنین‌انداز شود.