به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان شمیرانات در جریان عملیاتی شبانه در مناطق حفاظت‌شده روستای گرمابدر بخش لواسانات، یک شکارچی غیرمجاز را شناسایی و بازداشت کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست شمیرانات با اعلام این خبر اظهار داشت: از این متخلف یک لاشه گراز وحشی، ادوات شکار و یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به عملیات امداد و نجات حیات‌وحش در لواسان بزرگ تصریح کرد: با گزارش مردمی مبنی بر سقوط یک توله‌گراز به استخر باغی در روستای رسنان، مأموران بلافاصله در محل حاضر شدند و حیوان گرفتار را نجات دادند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شمیرانات در پایان تأکید کرد: توله‌گراز پس از معاینه و اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد و همکاری جوامع بومی نقشی کلیدی در نجات گونه‌های جانوری ایفا می‌کند.