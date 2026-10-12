به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا گفت: این دانشجویان بعد از دریافت خدمات درمانی از بیمارستان ترخیص شده اندو در حال بررسی هستیم که بدانیم منشا مسمومیت چیست.

افضلی با بیان اینکه در دانشگاه بوعلی سینا روزانه حدود ۵ هزار پرس غذا بین دانشجویان توزیع می‌شود افزود: در حال بررسی هستیم که بدانیم این آلودگی میکروبی و یا اینکه ناشی از آلودگی ظروف و یا از آلودگی مواد غذایی بوده است.

او تصریح کرد: الگوی مسمومیت متفاوت است به گونه‌ای که برخی از این دانشجویان ناهار، برخی شام و برخی هم بیرون از دانشگاه غذا خورده بودند.

معاون امور دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا گفت: از طریق مرکز بهداشت موضوع در حال بررسی است و به محض مشخص شدن نتیجه علت یا علل مسمومیت دانشجویان اطلاع رسانی خواهد شد.