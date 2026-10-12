\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b\u00a0 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639\u0627\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0648\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0644\u0647 \u06cc\u0627 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0641\u0631\u0633\u062a\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u060c \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n \n