سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از شناسایی و دستگیری دو گروه شکارچی غیرمجاز در مناطق حفاظت شده البرز مرکزی و ورجین و کشف دو قبضه سلاح شکاری، لاشه یک رأس کل وحشی و مقداری گوشت گونه حمایت شده کل و بز وحشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کرمی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: محیطبانان پاسگاه‌های محیط بانی حاجی آباد و گلندوئک، در جریان گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، دو گروه شکارچی غیرمجاز را در دو عملیات جداگانه شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در نخستین عملیات، محیط بانان با شناسایی گروهی از شکارچیان غیرمجاز در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی، در ارتفاعات شمشک و دربندسر، موفق به دستگیری متخلفان شدند. در این عملیات، یک قبضه سلاح شکاری گلوله زنی و لاشه یک رأس کل وحشی، از گونه‌های حمایت شده حیات وحش، کشف و ضبط شد. متخلفان نیز برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات ادامه داد: در عملیاتی دیگر، محیط بانان پاسگاه محیط بانی حاجی آباد پس از شنیدن صدای شلیک در منطقه، اقدامات لازم را برای شناسایی و تعقیب شکارچی انجام دادند و موفق به دستگیری وی شدند. در این عملیات، یک قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی کشف و در بازرسی از منزل ییلاقی متهم در روستای امامه، مقداری گوشت متعلق به گونه حمایت‌شده کل و بز وحشی نیز به دست آمد.

کرمی با قدردانی از همکاری عوامل بسیج فشم در اجرای این عملیات ها، خاطرنشان کرد: چهار پاسگاه محیط بانی در شهرستان شمیرانات فعال است و گشت‌های خودرویی، موتوری و پیاده به صورت مستمر در مناطق و زیستگاه‌های طبیعی شهرستان انجام می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: مقابله با تخلفات شکار و صید غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات قرار دارد و این اقدامات با همکاری محیط‌بانان، کلانتری‌ها و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان ادامه خواهد یافت.