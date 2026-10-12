عضو معاون نظارت دیوان عالی کشور از تعیین شاخص‌های کمی و کیفی در ارتباط با استفاده مؤثر و منظم از سامانه تناد، ارتقای کیفیت و سرعت ثبت و انتشار آرا، افزایش جامعیت اطلاعات سامانه، کاهش موارد نقض و ایجاد ساز و کار واحد برای ارزیابی عملکرد استان‌ها به صورت دوره‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داوود صادقی در ارتباط با ارزیابی عملکرد استان‌ها، عنوان کرد: این ارزیابی‌ها با هدف سنجش میزان تحقق الزامات مربوط به ثبت و ارسال آرا در سامانه تناد، شناسایی استان‌های دارای عملکرد مطلوب و استفاده از تجارب آنان و نقاط ضعف و عوامل مؤثر بر تأخیر یا نقص اطلاعات، ایجاد وحدت رویه در فرآیند ثبت، بررسی و رفع نواقص، افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به آرا و اطلاعات قضائی در چارچوب ضوابط و فراهم نمودن مبنای دقیق و مستند برای پایش عملکرد استان‌ها انجام می‌شود.

عضو معاون نظارت دیوان عالی کشور افزود: عملکرد هر استان براساس شاخص‌هایی همچون درصد آرا ثبت و ارسال شده در سامانه تناد نسبت به کل آرا مشمول، سرعت ثبت و ارسال آرا در مهلت مقرر، کامل و صحیح بودن اطلاعات و مشخصات ثبت شده، درصد آرای فاقد نقص پس از کنترل و پایش، میزان پیگیری و رفع نواقص اعلام شده و تداوم و نظم در ثبت و ارسال اطلاعات در طول دوره رعایت دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضایی و الزامات ابلاغی سامانه تناد ارزیابی می‌شود.

صادقی در تشریح شاخص جامعیت ثبت آرا، گفت: منظور از جامعیت، نسبت تعداد آرای مشمول ثبت که در سامانه تناد ثبت و ارسال شده‌اند به کل آرا مشمول استان در دوره ارزیابی است به منظور جلوگیری از تأثیر حجم متفاوت پرونده‌ها و آرا در استان‌ها، مبنای اصلی ارزیابی، درصد تحقق شاخص خواهد بود و صرفاً تعداد مطلق آرا ملاک رتبه‌بندی قرار نمی‌گیرد.

عضو معاون نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به شاخص به موقع بودن و فاصله زمانی میان صدور رای و ثبت و ارسال آن در سامانه تناد، عنوان کرد: استان‌هایی که بخش عمده آرای خود را در مهلت مقرر ثبت و ارسال کنند امتیاز بیشتری دریافت خواهند کرد و در عملکرد سالانه محاسبه خواهد شد.

صادقی همچنین از تعیین شاخص کیفیت و صحت اطلاعات، سطح‌بندی استان‌ها بر اساس امتیاز نهایی، شاخص‌های بازدارنده از جمله وجود تعداد قابل توجه آرا ثبت نشده، تأخیر مستمر در ارسال آرا، تکرار موارد نقض پس از تذکر، وجود مغایرت یا اطلاعات نادرست و عدم رعایت دستورالعمل‌ها خبر داد.

عضو معاون نظارت دیوان عالی کشور ادامه داد: ارزیابی عملکردی استان‌ها به صورت ماهانه انجام و گزارش تجمیعی به صورت فصلی تهیه و ارائه خواهد شد لذا هیئت‌های ارزیابی گزارش داده‌های مورد استفاده را کنترل کرده و در صورت مشاهده مغایرت نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

صادقی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولیت نظارت بر اجرای دستورالعمل ارزیابی اتقان آرا بر عهده دبیران هیئت استان‌ها بوده و رؤسای کل دادگستری استان‌ها بر حسن اجرای مفاد آن نظارت خواهند داشت.