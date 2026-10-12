به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری زهره و جراحی سازمان آب و برق خوزستان گفت: عملیات لایروبی و پاک‌سازی در محدوده روستای صالحک در شهرستان امیدیه اجرا شد.

عادل سواری با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه سیلاب‌ها در آستانه فصل بارش اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌های اقلیمی در خصوص پدیده جوی «ال‌نینو» و احتمال افزایش رواناب‌های سطحی، پایش و رفع انسداد ابنیه فنی شبکه در اولویت کاری شرکت قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا، عملیات پاک‌سازی دهانه‌های ورودی و خروجی کالورت‌های کانال اصلی در روستای صالحک با هدف تسهیل آب‌گذری و پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی به اراضی کشاورزی و زیرساخت‌ها با موفقیت اجرا شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری زهره و جراحی افزود: این اقدام فنی با هدف بالا بردن ظرفیت شبکه آبیاری و ایمنی بالا انجام شد تا آمادگی لازم را برای مدیریت رواناب‌های ناشی از بارش‌های احتمالی پاییزی داشته باشد.